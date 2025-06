“Mientras no haya responsables, seguirá la fiesta”, dice titular de Ceal sobre el escándalo en Sedesol

Tegucigalpa – El presidente del Consejo Empresarial de América Latina, capítulo de Honduras (Ceal-Honduras), Luis Napoleón Larach aplaudió la exigencia de la presidenta Xiomara Castro para que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ofrezca respuestas ante el escándalo de cheques que salieron de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para la campaña política de Libre.

– Es la oportunidad para que el Fiscal General Johel Zelaya se revindique porque solo ha demostrado investigaciones selectivas, reprochó Larach.

Dijo que todo el pueblo aplaudirá las acciones de los entes contralores si logran llegar hasta las últimas instancias en el escándalo de cheques de Sedesol.

“Es una forma de demostrar que no sólo se persigue a la oposición, si no que se aplica la ley en una forma pareja”, señaló en declaraciones a periodistas.

Larach aseveró que con estas actuaciones los funcionarios de Libre demuestran que era envidia lo que le tenían a las cuestionadas administraciones del Partido Nacional.

Se mostró pesimista sobre la pretensión ciudadana de traer una comisión internacional anticorrupción a Honduras, en vista que este tipo de acontecimientos la alejan más. “Todos quisiéramos que viniera un organismo para que nos acompañe para poder aplicar correctamente la justicia y que no sólo se aplique a los que están en la llanura”, reforzó.

Cuestionó la manipulación que ha existido en el Ministerio Público en los últimos años, tanto en la actual gestión como en la anterior.

El líder empresarial caviló que cuando una institución está politizada no puede existir justicia verdadera. “Si aplicamos la ley, no debemos tener temor para encontrar a los responsables, el problema es que siempre se encuentran, se sabe, a simple vista lo podemos ver sin ser investigador que hubo manipulación o mal uso de los recursos del Estado, pero al final nunca salen los culpables, mientras no haya responsables va a seguir esa fiesta”, recriminó.

El escándalo de los cheques

En un video publicado, la congresista por Copán, Isis Cuéllar explica detalladamente cómo destinó los fondos: “¿Te acordás que yo te conté para qué quería los cheques? (…) a las 23 coordinaciones del Partido, a 15 les entregué un juego de sonido y otras cosas. Alrededor de 125 mil lempiras cada kit. Yo te dije que haría cheques de 100 mil y que los cambiaría la gente de mi confianza y los entregamos al Partido”, refiere la congresista en la conversación con el titular de Sedesol, José Carlos Cardona.

La diputada Cuéllar menciona que los kits distribuidos incluían equipos de sonido, 300 sillas, mesas, carpas, banderas, tazas, camisetas y otros artículos promocionales, todo destinado a fortalecer la campaña política del oficialismo. El valor aproximado por kit es de 125 mil lempiras, según sus propias palabras.

Por su parte, el ministro Cardona responde con tono de complicidad: “Yo te iba a contar sobre ese tema… yo tengo un conocido ahí y me contó que ahí había una mujer que había hablado pestes de vos, que habías hecho un cheque a nombre de ella… Yo dije le voy a decir a Isis que hable con esa candidata estúpida que tienen ahí, que a cuenta de qué anda hablando esas cosas”.

El ministro Cardona quiso restar importancia a lo denunciado en la conversación con Cuéllar aduciendo que el dinero se entregó para emprendimientos. JS