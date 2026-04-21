Mientras no haya prevención, investigación y sanción femicidios continuarán

Tegucigalpa- La defensora de los derechos de las mujeres, Honorina Rodríguez, advirtió que, pese a la existencia de leyes e instituciones, Honduras no ha logrado reducir los índices de feminicidios ni la violencia contra las mujeres, señalando que la alta impunidad sigue siendo uno de los principales obstáculos.

Durante un pronunciamiento en el Foro de Mujeres Políticas, Rodríguez enfatizó que entre el 90% y el 95% de los casos permanecen impunes, lo que dificulta avanzar hacia una respuesta efectiva del Estado. “Mientras no haya prevención, investigación y sanción, será difícil cambiar esta realidad”, expresó.

La activista subrayó que esta problemática no responde exclusivamente a un gobierno en particular, sino a un sistema estructural de carácter patriarcal que debe ser abordado por todas las instancias del Estado hondureño.

En ese contexto, también destacó el trabajo de la Comisión de Género del Congreso Nacional de Honduras, que ha incidido en la revisión del proyecto de Presupuesto General, denunciando la posible exclusión del 5% de transferencia del gobierno central destinado a programas para mujeres en las municipalidades.

Rodríguez hizo un llamado directo a los alcaldes del país para que respalden este fondo, recordando que más de la mitad de la población en sus territorios son mujeres. “¿Qué están pensando al no reclamar ese 5%? ¿Están en contra de sus propios votantes?”, cuestionó.

Finalmente, la defensora consideró que, lejos de reducirse, el presupuesto destinado a políticas de género debería incrementarse, tomando en cuenta el crecimiento de la población femenina en al menos un 2%, y urgió al Congreso Nacional, especialmente a la comisión de presupuesto, a garantizar recursos que permitan enfrentar de manera efectiva la violencia contra las mujeres en el país.LB