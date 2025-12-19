“Mientras no cuenten los votos de 8,845 actas, no aceptaremos ningún resultado”, advierte Salvador Nasralla

Tegucigalpa- El Partido Liberal de Honduras (PLH) anunció que ha presentado una impugnación formal de 8,845 actas con inconsistencias, al amparo del artículo 294 de la Ley Electoral, luego de concluir el escrutinio especial que actualmente desarrolla el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta acción se suma a la revisión de 2,793 urnas que comenzaron a ser escrutadas desde el jueves 18 de diciembre a las 3:00 de la tarde y cuyo proceso debe finalizar este viernes 19, de diciembre.

El candidato presidencial liberal, Salvador Nasralla, fue enfático al señalar que su partido no reconocerá ningún resultado electoral mientras no se cuenten los votos contenidos en estas actas.

“Mientras no cuenten los votos de estas 8,845 actas,que hemos impugnado, no aceptaremos ningún resultado”, remarcó Nasralla.

De acuerdo con el PLH, las 8,845 urnas impugnadas contienen un total de 1,841,048 votos, lo que representa el 47 % de los votos emitidos en las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre.

Desglose de las inconsistencias, según Nasralla

El Partido Liberal detalló que las inconsistencias se distribuyen de la siguiente manera: 6,663 urnas, equivalentes a 1,386,875 votos, presentan fallas biométricas. Estas impugnaciones se sustentan en el comunicado 048-2025 del CNE, fechado el 30 de noviembre de 2025, así como en la certificación 2828-2025, Capítulo V, artículo 14, inciso d) de las reglas generales para la elección, emitidas el 29 de noviembre de 2025.

Según el partido, estos votos deben ser contados. 1,751 urnas, que representan 364,463 votos, muestran inconsistencias entre el número de votantes registrados en el cuadernillo y la cantidad real de personas que votaron.

431 urnas, con 89,710 votos, presentan descuadres entre los totales consignados en las actas y los datos transmitidos al sistema electoral.

Proyección de resultados

Según los cálculos del Partido Liberal, al revisar y contabilizar estas inconsistencias, el PLH obtendría 149,155 votos más que el Partido Nacional de Honduras (PNH). Al descontar la diferencia de 43,000 votos que, según afirman, actualmente los separa del Partido Nacional, el resultado final les otorgaría un triunfo con aproximadamente 104,000 votos de ventaja.

El Partido Liberal reiteró su exigencia de apertura de urnas y conteo voto por voto, insistiendo en que la transparencia del proceso electoral depende de que se resuelvan todas las inconsistencias señaladas antes de declarar resultados definitivos.LB