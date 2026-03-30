Mientras la guerra en el Medio Oriente continúe, no se modificarán los precios altos de los combustibles: Ahdippe

Tegucigalpa – La directora de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos de Petróleo (Ahdippe), Saraí Silva, remarcó este lunes que mientras el conflicto bélico en el Medio Oriente continúe, seguirá el aumento en el precio de los combustibles.

“No tengo idea por cuánto tiempo seguirá incrementando el combustible, creo que esto va a continuar, y reiteró esto es una guerra, mientras esta guerra no se termine o cambie, los combustibles tampoco cambiarán el precio”, explicó.

Indicó que el precio de los combustibles en Honduras tiende más a subir que bajar porque se utiliza una fórmula de rango de 22 días de aplicar los precios de los actuales acontecimientos.

Silva señaló que si no se aplicara este rango, los aumentos de precios serían el doble, por lo que esta medida es para amortiguar costos.

Expuso que Honduras solo es un espectador del conflicto bélico en el Medio Oriente y que solo importa combustibles y sufrir el impacto de los efectos de la guerra.

Sobre la propuesta de suspender temporalmente el impuesto del combustible, contestó que se tiene que ser congruente con la información.

Recomendó a los hondureños que se use la gasolina de 91 octanos porque no va a dañar el vehículo. AG