Mientras la Alcaldía está abandonada, Jorge Aldana afirma estar vigilante del escrutinio especial

Tegucigalpa – El edil del Distrito Central, quien desde las elecciones del 30 de noviembre se encuentra en actividades políticas pos electorales, Jorge Aldana, afirmó este domingo que está vigilante para el desarrollo del proceso de escrutinio especial de actas con inconsistencia de las elecciones generales.

Mediante una publicación de su cuenta de red social “X”, aseguró que ha estado vigilante de cuando iniciará este proceso durante la noche del sábado y madrugada del domingo.

En tanto, la capital hondureña está abandonada, las obras de infraestructura a medio hacer paralizadas y este año no se hizo la tradicional villa navideña que tanto gusta a la población.

En la publicación se aprecia a Aldana observando las cámaras de seguridad del lugar donde se iniciará el proceso vía enlace de la página de YouTube del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“No dejaremos que la mano peluda se salga con la suya. Seguiremos defendiendo la democracia y transformando la ciudad de la mano de las y los buenos capitalinos”, posteó.

En los resultados preliminares, Aldana queda en segundo lugar por la alcaldía capitalina, por detrás de Juan Diego Zelaya, y no saldría reelecto. AG