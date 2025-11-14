Mientras juntas directivas del IHSS no logren acuerdos, las interventoras siempre serán una posibilidad

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Ricardo Rodas advirtió que mientras no se encuentre otra forma de dirección de la institución con más posibilidades, las juntas interventoras siempre son una posibilidad.

La actual junta interventora finaliza su gestión cuando finalice este gobierno, pues aunque estaba proyectada para terminar en noviembre, pero ya anunciaron que se extiende hasta enero. “Era lógico, quién iba a quedar esos dos meses sin dirección”, dijo Rodas.

El galeno detalló que de acuerdo a la ley se requiere de una junta directiva y un director ejecutivo, pero que “el problema es poner a esas 9 personas que estén de acuerdo todo el tiempo”.

“Pero, esa junta directiva siempre está dominada por el sector privado porque hay tres representantes del sector privado, tres de los trabajadores que son sus trabajadores y dos del gobierno, y un representante del colegio médico”, dijo.

Rodas indicó que cuando no hay acuerdos entre los integrantes de la junta directiva es cuando empiezan los problemas y las inactividades y los problemas, la falta de decisiones y la falta de transparencia, además de la falta de agilidad para la toma de decisiones.

En cambio, con una interventora, al ser integrada por tres personas es más fácil ponerse de acuerdo.

El presidente de la asociación de médicos del IHSS recordó que generalmente quien domina las interventoras es nombrado por el gobierno, aunque paradójicamente, el Estado es el mayor deudor del Seguro Social.

A la fecha, la deuda acumulada entre el gobierno y la empresa privada supera los 20 mil millones de lempiras, alrededor de 14 mil millones del Estado y 8 mil millones de los segundos. VC