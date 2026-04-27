Mientras el diésel no disminuya su precio, seguirán los costos de la canasta básica: Artículo 19

Tegucigalpa – El presidente de la plataforma Artículo 19, Darwin Ponce, señaló este domingo que mientras no reduzca el precio del diésel, tampoco lo harán los costos de la canasta básica.

Explicó que el diésel es el combustible que mueve las economías emergentes, que cualquier variación en su precio impacta en la canasta básica.

“Tenemos que tener mucho cuidado porque el diésel es el que mueve el transporte, las maquinarias, la industria, siembra, cosecha y otros; es el combustible por excelencia para apoyar una economía, y es el que deberíamos tener subsidiado o el gobierno tiene que renunciar a las ganancias”, declaró Ponce.

Actualmente, el precio del diésel en la ciudad de Tegucigalpa es de 141.38 lempiras.

Lamentó que en el Presupuesto General 2026 no se aprecie una partida presupuestaria para manejar fondos para futuras emergencias.

Ponce indicó que el gobierno hondureño tuvo que haber negociado con su homólogo de Estados Unidos para tener precios preferenciales en el diésel.

Indicó que hay afectaciones en la cadena productiva, la distribución y el perjudicado final es el consumidor. AG