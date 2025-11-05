Miembros del Partido Nacional se unen a la candidatura de Salvador Nasralla del Partido Liberal

San Pedro Sula– En un ambiente de unidad y esperanza, Salvador Nasralla recibió el respaldo de una importante facción del Partido Nacional de Honduras, encabezada por el reconocido político y ex candidato presidencial Carlos Urbizo, quien anunció su adhesión con el objetivo de consolidar un gran triunfo ciudadano en las próximas elecciones y trabajar juntos por la transformación integral del país.

Durante el encuentro, Carlos Urbizo destacó la necesidad de construir una nueva etapa política basada en la unidad nacional, dejando atrás las divisiones partidarias y enfocándose en los grandes desafíos que enfrenta Honduras.

“Es momento de unirnos para transformar la nación. Este no es un acuerdo entre partidos, sino entre hondureños comprometidos con el bienestar de su pueblo”, afirmó Urbizo.

Por su parte, Nasralla agradeció el respaldo y se comprometió a dar cumplimiento real y transparente al acuerdo suscrito con la facción del Partido Nacional. Este compromiso se centra en generar empleo digno, restablecer el respeto al Estado de Derecho, garantizar la democracia y combatir la corrupción, pilares fundamentales de su plan de gobierno.

“Honduras tiene todas las condiciones para convertirse en una potencia en la región. Con alianzas estratégicas como esta, lograremos los cambios estructurales que el país necesita”, expresó Nasralla.

El evento reflejó el creciente apoyo que recibe la candidatura del Ingeniero Nasralla por parte de diversos sectores políticos y sociales, que han decidido sumar esfuerzos en torno a una visión común: una Honduras justa, próspera y transparente.

Nasralla subrayó que este acuerdo es una muestra concreta de unidad, consenso y esperanza, y que su proyecto político busca integrar a todos los hondureños sin distinción de color político. IR