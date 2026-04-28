Miembros de la banda “El Mango” integrada por expolicías y particulares, aceptan su culpabilidad

Tegucigalpa – Para el próximo 13 de mayo se agendó un procedimiento abreviado en la causa instruida a Mauricio Cárcamo León, Isaías Gómez García y Pedro Edil Carías Gonzáles acusados por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas por el delito de asociación para delinquir y quienes ante las pruebas del Ministerio Público admitieron su participación en el ilícito imputado.

A los tres se les considera miembros de la banda “El Mango”, que fue desarticulada por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) el 28 de febrero de 2025 tras 18 allanamientos en Francisco Morazán, El Paraíso y Choluteca.

A este expediente se suman 18 procesados más entre ellos los ex policías Noé Sebastián Palacios Rodríguez, Elmer Renán Ávila Triminio, Rozmin Adermi Zelaya Godoy y el ex inspector de policía Juan Carlos Varela Godoy.

Asimismo, los cabecillas Carlos Humberto Sauceda Andino y Rafael Eurico Merlo Moncada alias “Chori”; también Francis Odiel Madariaga Reyes, Benedicto Adán Carrasco Vásquez, Héctor Moreno Euceda, Melvin Rene Bertrand, Luis Carlos Moreno Castellanos, Olvin Ronoldy Alvarado Ortiz, alias “Kakaroto”, Gloria Herlinda Fúnez Cáceres, Edgardo Zambrano Salgado y Rafael Cruz. En el caso de Yimi Samario Sevilla León fue condenado por asociación para delinquir.

En total son 24 integrantes de esta banda delictiva que están imputados de acuerdo a sus roles de participación por los delitos de tentativa de secuestro, tentativa de secuestro realizada por funcionario o empleado Público, actos preparatorios para cometer el delito de asesinato, robo con intimidación y violencia, hurto y asociación para delinquir en perjuicio de varias empresas, establecimientos comerciales, un congresista, testigos protegidos y otros derechos fundamentales, respectivamente. JS