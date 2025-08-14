Miembros de CMDBCP, iglesia y sociedad civil se movilizan a SPS para exigir justicia pronta para Juan López

Tegucigalpa – Comunidades del Valle del Aguán, organizaciones de derechos humanos, colectivos ambientalistas, la Iglesia Católica y redes solidarias nacionales e internacionales se movilizaron para este jueves estar presentes en los juzgados sampedranos para exigir justicia en el caso del asesinato del defensor ambiental Juan López.

-Este jueves se celebra la audiencia preliminar contra imputados del crimen del ambientalista.

La defensora de derechos humanos e integrante del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), Adilia Castro, explicó a Proceso Digital que la presencia masiva busca presionar a las autoridades para que el proceso judicial avance y se investigue también a los presuntos autores intelectuales del crimen.

“Estamos aquí para exigir que quienes tienen la responsabilidad del caso procedan a dar continuidad al proceso judicial, pero también que se presenten los requerimientos fiscales contra quienes podrían estar involucrados en la autoría intelectual de este asesinato”, expresó Castro.

Este jueves se celebra la audiencia preliminar contra Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, acusados por el delito de asesinato.

La diligencia definirá si el caso continúa o se estanca, en un contexto en el que las comunidades denuncian la persistencia de un “muro de impunidad” que protege a quienes planifican y financian los ataques contra defensores.

Por su parte, el abogado defensor Melvin Maldonado, representante de dos de los acusados, afirmó que no existen pruebas que los vinculen al crimen y que solicitará el sobreseimiento definitivo. Argumentó que la extracción de información de los teléfonos, realizada con la participación de agentes del FBI, no ha arrojado evidencia incriminatoria.

Las organizaciones advierten que seguirán movilizadas hasta que el caso avance y se procese a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales, del asesinato de Juan López.LB