Microsoft recorta 4.800 empleos en reorganización vinculada al avance de la IA

Nueva York – Microsoft recortará alrededor de 4.800 puestos de trabajo, lo que equivale a un 2,1 % de su plantilla global, en el marco de una nueva reestructuración que afectará especialmente a su división de videojuegos Xbox y que busca «adaptar» la compañía al impacto de la inteligencia artificial (IA) en sus operaciones y modelos de negocio.

Según comunicó la directora de Recursos Humanos de la compañía, Amy Coleman, la decisión responde a la necesidad de «ajustar recursos, inversiones y esfuerzos» en «un entorno tecnológico que evoluciona a gran velocidad».

La ejecutiva subrayó que los cambios en la forma de desarrollar y utilizar la tecnología se están produciendo «más rápido que en cualquier otro momento» de su trayectoria en la empresa.

Dentro del ajuste, la división de videojuegos Xbox será una de las más afectadas, con la salida de alrededor del 20 % de su plantilla.

Su consejera delegada, Asha Sharma, explicó en un mensaje interno que unos 1.600 despidos se ejecutarán de forma inmediata, mientras que otros 1.600 se producirán de manera progresiva hasta el ejercicio fiscal de 2027.

«Reconozco que una reestructuración de un año genera desafíos», señaló Sharma.

La reducción de personal se enmarca en un proceso más amplio de transformación del gigante tecnológico, que ya llevó a cabo varias rondas de despidos el año pasado, cuando eliminó unos 9.000 puestos.

Microsoft, que hoy perdía un 1,51 % en bolsa tras la apertura, es además la compañía con peor comportamiento entre las grandes tecnológicas en lo que va de 2026, con una caída cercana al 19 %, en un contexto en el que los inversores cuestionan el impacto de la IA generativa en su negocio.

En los últimos trimestres, la empresa ha registrado avances en su negocio de computación en la nube y en LinkedIn, aunque otras áreas como Windows, dispositivos Surface y Xbox han mostrado debilidad o descenso de ingresos. EFE (AD)