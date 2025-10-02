Microsoft lanza un nuevo plan que combina IA, productividad y capacidad de almacenamiento

Los Ángeles (EEUU) – Microsoft presentó este miércoles el nuevo plan de suscripción 365 Premium, que combina funciones de inteligencia artificial (IA) con aplicaciones de productividad tradicionales y capacidad de almacenamiento.

Con 365 Premium, Microsoft fusiona dos productos Copilot Pro, que ofrece acceso preferente a los modelos más avanzados de IA, que incluye la generación de imágenes y voz de GPT-4o, y Microsoft 365 Familia, con una capacidad de almacenamiento de 6 terabytes en la nube y permite hasta seis usuarios a las aplicaciones de escritorio de Office para seis personas y más.

Yusuf Mehdi, director de marketing de consumo de Microsoft, dijo a CNBC, que a diferencia de otras herramientas de IA en el mercado que se limitan al chat; con este nuevo producto la compañía ofrece eso y mucho más.

Microsoft no descontinuará Copilot Pro, que fue lanzada en 2024.

La nueva apuesta de la compañía, basada en el estado de Washington, ha estado impulsando el interés por la IA para agilizar funciones como redactar documentos o crear videos.

El nuevo producto tendrá un precio mensual cercano a los 20 dólares, el mismo que la suscripción ChatGPT Plus de OpenAI.

Como parte de sus inversiones, Microsoft anunció 4,000 millones de dólares para ampliar el centro de datos de inteligencia artificial (IA), que está cerca de completar en Wisconsin, estado del centro-oeste de Estados Unidos, y se espera será el «más potente del mundo», según explicó la compañía al momento del anuncio.

Microsoft está construyendo otros centros similares en Estados Unidos, que se suman a otros nuevos fuera del país y a las infraestructuras de IA ya en funcionamiento en un centenar de centros activos por todo el mundo. EFE