Microsoft integra los modelos de OpenAI y Anthropic en su IA para maximizar su precisión

Nueva York – Microsoft anunció este lunes el lanzamiento de ‘Critique’ (Crítica), que permite a su agente de investigación de Copilot, la IA de la empresa, obtener resultados tanto del modelo ChatGPT, de OpenAI, como del modelo Claude, de Anthropic, para cada respuesta, en lugar de depender de un único modelo.

Hasta ahora, la mayoría de los flujos de trabajo de IA dependían de un solo motor para planificar, buscar información y redactar. Con la nueva arquitectura de Microsoft, las responsabilidades se dividen entre dos «socios» de IA.

El modelo de OpenAI se encarga de la exploración profunda y la redacción del borrador y el de Anthropic actúa como revisor crítico, validando las afirmaciones del primero, verificando las fuentes y mejorando la estructura antes de entregar el informe final.

Este sistema de «doble verificación» entre competidores del sector busca reducir sesgos y errores factuales, conocidos como «alucinaciones», permitiendo que un modelo identifique posibles fallos en el razonamiento del otro.

Además de la función de revisión, Microsoft ha introducido «Council» (Consejo), una herramienta que permite visualizar las respuestas de OpenAI y Anthropic en paralelo.

El sistema genera una comparativa automática que destaca los puntos de acuerdo entre los modelos, señala dónde divergen sus interpretaciones y resume los datos únicos que cada tecnología aporta al usuario.

Según datos de la compañía, este enfoque multimodelo supera en un 13,88 % la calidad de investigación de sistemas líderes actuales, como Perplexity Deep Research

Microsoft es el inversor principal de OpenAI y ha invertido más de 13.000 millones de dólares en OpenAI desde 2019, y la empresa creadora de ChatGPT ejecuta los modelos en la nube de Azure, de Microsoft, entre otras plataformas.

Sin embargo, Microsoft ha comenzado a utilizar más tecnología de Anthropic, rival de OpenAI. EFE