Microsoft crea negocio de adopción de IA con 2.500 millones de dólares y 6.000 empleados

Nueva York – El gigante tecnológico Microsoft anunció este jueves que creó un nuevo negocio llamado Microsoft Frontier Company (MFC), que se dedicará a ayudar a los clientes de sus tecnologías de inteligencia artificial (IA) a «transformar» sus empresas, y estará dotado con 2.500 millones de dólares y 6.000 empleados.

MFC está «enfocado en la Transformación de Frontera a través de la IA para nuestros clientes», «va más allá» de lo que se conoce como ‘Forward Deployed Engineering’ (FDE), que son ingenieros que se integran en la empresa cliente para desplegar el producto, y pretende ser el líder en este ámbito del sector, indicó Microsoft en un comunicado.

La creación de este negocio se produce después de que rivales del sector de la IA lanzaran recientemente iniciativas centradas en el FDE, una categoría profesional acuñada hace años por la desarrolladora de software Palantir.

Amazon Web Services anunció una inversión de 1.000 millones para un equipo de FDE esta semana, y OpenAI y Anthropic lanzaron equipos similares en mayo, cada una con financiación externa de grandes fondos de capital.

Microsoft destaca en su nota que tiene «alianzas de FDE» con las principales consultoras del mundo, como EY y PwC.

Microsoft indicó que sus clientes ya han experimentado con la IA y ahora «se concentran en conseguir resultados de negocio medibles y verificar el retorno de sus inversiones de IA mientras garantizan que su inteligencia se amplifica y su PI (propiedad intelectual) está protegida».

MFC ofrece «conocimiento profundo de la industria, gestión del cambio y una experiencia continua de mejora, y destreza de ingeniería de IA de grado empresarial», con 6.000 expertos que se integrarán en los clientes para ayudarles en el diseño, innovación, despliegue y mejora de los sistemas de IA «a escala, basados en resultados de negocio medibles».

La tecnológica incidió en que MFC protegerá la propiedad intelectual con una «plataforma de IA diversa en modelos, abierta y heterogénea» y defendió que sus clientes no estén «atrapados» en un modelo, por lo que tienen «flexibilidad» para usar los de OpenAI, Anthropic, Microsoft u otros «sin ceder control a ninguno de ellos».

El presidente de MFC será el brasileño Rodrigo Kede Lima, que en los 6 últimos años en Microsoft ha dirigido «transformaciones empresariales como líder de ventas en las Américas y Asia», y tiene 30 años de experiencia en el sector. JS