Microsoft anuncia inversión de 30,000 millones de dólares en IA en Reino Unido

Washington – La empresa tecnológica Microsoft anunció este martes que invertirá 30,000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial (IA) y operaciones en Reino Unido par aun plan que será aplicado entre 2025 y 2028.

«Es el mayor compromiso financiero que hemos realizado en Reino Unido», afirmó Microsoft por medio de un comunicado colgado en su página oficial.

La empresa destacó que la inversión incluye 15,000 millones en inversiones de capital destinados exclusivamente para la infraestructura de una nube de IA que «permitirá construir una supercomputadora, la más grande del país, con más de 23,000 unidades de procesamiento gráfico avanzadas (GPU)».

De acuerdo con Microsoft, la inversión busca «fortalecer lazos económicos» entre Estados Unidos y Reino Unido, como una colaboración que impulsa las agendas de IA del presidente, Donald Trump, y del primer ministro Keir Starmer.

Microsoft aseguró que su inversión de capital en Reino Unido permitirá ampliar la cobertura de sus centros de datos y responder a la creciente demanda de inteligencia artificial de clientes como Barclays, el NHS, London Stock Exchange Group, la Premier League, Vodafone, UK Met Office, Unilever y Wayve.

Microsoft indicó que la otra mitad de su inversión en Reino Unido se destinará a respaldar sus operaciones en todo el país, incluyendo a sus 6,000 empleados distribuidos en diversas sedes y ciudades.

El personal trabaja en investigación avanzada, desarrollo de modelos de IA, creación de productos y juegos, operación de centros de datos, y en ventas y soporte a clientes, colaborando estrechamente con prácticamente todas las principales instituciones británicas. EFE