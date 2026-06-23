Micros y pequeñas empresas dicen estar “en agonía” por constantes apagones

Tegucigalpa – Efraín Rodríguez, directivo de la Asociación Nacional de la Mediana y Pequeña Industria de Honduras (Anmpih), señaló hoy que las micros y pequeñas empresas del país se encuentran “en agonía” a causa de los constantes cortes en el servicio de energía eléctrica.

Los cortes de suministro de energía eléctrica provocan pérdidas diarias de 10 millones de lempiras para las micros, pequeñas y medianas empresas en el norte de Honduras, eso se cuadriplica si habla de todas las empresas a nivel nacional, refirió el directivo empresarial.

Los apagones han sido constantes y hasta de seis horas diarias en la zona norte de Honduras, por lo que, la afectación es directa a todo el sector empresarial, afirmó Rodríguez.

No solo afecta el almacenaje del producto sino también la producción, el impacto es directo, acentuó.

Actualmente el Poder Ejecutivo impulsa reformas al sector energético para fortalecer la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y reducir las pérdidas.

La propuesta legislativa, respaldada por asistencia técnica internacional y alineada con modelos aplicados en otros países de la región, busca fortalecer la gobernanza del sector.

Entre los cambios más importantes figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la creación de un Operador del Sistema y Mercado (OSM) independiente y técnico, así como la modernización de la estructura organizativa de la ENEE.

El proyecto establece que el Estado continuará siendo propietario de las empresas que surjan de la reorganización institucional y mantiene los subsidios sociales para los sectores más vulnerables, aunque bajo mecanismos de financiamiento más transparentes.

Lo anterior es preocupante porque también se traduce en pérdidas directas de empleos, zanjó Rodríguez. (RO)