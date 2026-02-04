Microempresas sostienen el 75 % del tejido empresarial en Honduras

Tegucigalpa – La microempresa no es solo un sector más dentro de la economía hondureña, sino el principal sostén del ecosistema empresarial del país, así lo reconoce el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Según datos del ente empresarial la microempresa representa cerca del 75 % de las unidades productivas, su impacto es clave en la generación de empleo y en la dinamización de las economías locales.

Sin embargo, esta fortaleza convive con una marcada brecha estructural. La alta concentración de la actividad económica en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán evidencia un desarrollo desigual que limita el crecimiento equilibrado en otras regiones del país.

De acuerdo con el oficial de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Alejandro Kaffati, en Honduras se registran más de 288 mil establecimientos económicos, de los cuales tres de cada cuatro pertenecen a la micro y pequeña empresa, lo que confirma su peso dentro de la economía nacional.

Kaffati explicó que, aunque las micro y pequeñas empresas están distribuidas en todo el territorio, la mediana y gran empresa se concentran principalmente en los departamentos de Cortés, Francisco Morazán y Copán, reflejando una fuerte centralización de la inversión, la infraestructura y las oportunidades de negocio.

Esta concentración territorial, según analistas económicos, tiene implicaciones importantes para el desarrollo regional, ya que profundiza las desigualdades entre departamentos y limita el acceso a empleo formal, financiamiento y tecnología en zonas rurales o menos urbanizadas.

Especialistas coinciden en que fortalecer a la microempresa fuera de los principales polos económicos es clave para impulsar un crecimiento más inclusivo, reducir la migración interna y generar mejores condiciones de vida en todo el país.LB