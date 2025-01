Michelle Obama no asistirá a la investidura de Donald Trump

Washington – La ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama (2009-2017) no acudirá a la investidura del presidente electo, Donald Trump, prevista para el próximo 20 de enero, según informaron este martes medios estadounidenses.

El expresidente Barack Obama (2009-2017) no asistirá en compañía de su esposa a la 60ª toma de posesión presidencial de EE.UU., confirmó la oficina de Michelle al portal CBS.

Este será el segundo evento público en menos de un mes al que Obama acude solo. Hace un par de semanas, el demócrata fue el único mandatario que entró solo en el funeral de Estado del expresidente Jimmy Carter (1977-1981).

Sin embargo, Trump fue con Melania Trump y los expresidentes Bill Clinton (1993-2001) y George W. Bush (2001-2009), junto a las exprimeras damas Hillary Clinton y Laura Bush.

Tras notarse la ausencia de Michelle Obama, la cadena CNN avanzó que se encontraba en Hawái, razón por la que no fue al entierro. En cambio, no trascendieron más detalles del porqué no asistirá a la toma de posesión.

El próximo 20 de enero, el republicano Donald Trump será investido como el 47º presidente de Estados Unidos en una ceremonia que tendrá lugar a mediodía en el Capitolio.

Durante la campaña de las elecciones presidenciales del pasado 5 de noviembre, tanto Barack como Michelle Obama hicieron campaña por la vicepresidenta, Kamala Harris, la rival de Trump en los comicios.

En un mitin, la ex primera dama definió al republicano como un «riesgo», especialmente para las mujeres estadounidenses, y cuestionó su estado mental, y más tarde Trump la llamó «asquerosa». JS