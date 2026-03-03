Michelle Muschett en reunión con presidente Asfura y canciller y afirma apoyo del PNUD a prioridades de desarrollo

Tegucigalpa- La subsecretaria general de las Naciones Unidas, administradora adjunta y directora regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett, inició desde ayer lunes su misión oficial en Honduras con una reunión que calificó como productiva junto al presidente Nasry Asfura y la canciller Mireya Agüero.

“Intercambiamos sobre las prioridades nacionales de desarrollo y el apoyo técnico que desde PNUD estaremos brindando. ¡Gracias por la confianza!”, expresó Muschett al destacar el inicio de su agenda en el país.

Durante su visita oficial, la alta funcionaria sostendrá además encuentros con el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano; el ministro de Finanzas, Emilio Hércules; y la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), Fátima Juárez, con quienes abordará temas vinculados al desarrollo sostenible y la cooperación técnica.

Muschett fue nombrada en noviembre de 2022 como subsecretaria general, administradora adjunta y directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD. Es especialista en política social y desarrollo global, con amplia experiencia multisectorial en posiciones de liderazgo.

Antes de incorporarse al PNUD, se desempeñó como asesora principal de políticas públicas y directora ejecutiva de Educación para la Iniciativa de Desarrollo Humano y Pobreza de Oxford, desde donde asesoró a gobiernos y formuladores de políticas de África, Asia y América Latina en estrategias para enfrentar la pobreza multidimensional.

Su visita a Honduras forma parte del fortalecimiento de la cooperación entre el PNUD y el país, en un contexto marcado por desafíos económicos y sociales que demandan acompañamiento técnico e institucional.