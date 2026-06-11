Michel Preud’homme ve favoritas a Brasil, Argentina, Francia y España para el Mundial

Bruselas.– El exguardameta internacional belga Michel Preud’homme, elegido mejor portero del Mundial de 1994, considera que Brasil, Argentina, Francia y España son las grandes favoritas para ganar el Mundial de 2026, aunque también incluye a Alemania entre las candidatas principales y señala a Portugal como uno de los grandes tapados del torneo.

«Siempre volvemos al mismo cliché, porque siempre están los favoritos habituales, que son Brasil, Argentina, Francia, España -que, en mi opinión, está muy fuerte este año-, o también Alemania», afirmó Preud’homme en una entrevista publicada este jueves por el diario belga Le Soir.

El antiguo portero reconvertido a entrenador, que ejercerá como analista del periódico durante el Mundial, situó a Bélgica en un segundo escalón de aspirantes, junto a otras selecciones con opciones de llegar lejos pero sin la condición de favoritas principales.

«Luego hay una serie de ‘outsiders’ como Bélgica y otros del mismo nivel que el nuestro», señaló Preud’homme.

No obstante, advirtió de que hacer pronósticos en una Copa del Mundo resulta especialmente difícil porque, a partir de las eliminatorias, todo puede decidirse en un solo partido.

«Si el equipo está en un buen día, pasa. Si está en un mal día, queda fuera», resumió.

Roberto Martínez y Portugal

Entre las selecciones llamadas a sorprender, Preud’homme destacó a Portugal, dirigida por el español Roberto Martínez, exseleccionador de Bélgica.

«Podría ser uno de los grandes ‘outsiders'», afirmó el exguardameta, que subrayó el espíritu competitivo del combinado portugués y su capacidad para imponerse incluso en partidos incómodos.

Preud’homme entiende que Portugal tiene «la posibilidad de poder, en un determinado momento, ganar bien, pero también ganar mal», además de la capacidad de neutralizar los puntos fuertes del rival y jugar orientada al resultado.

El belga elogió asimismo a Martínez, de quien dijo que hizo «un muy buen trabajo en Bélgica» antes de hacerse cargo de la selección portuguesa.

Los Diablos Rojos y el calor

Sobre los Diablos Rojos, Preud’homme pidió prudencia, pero aseguró haber percibido señales positivas en sus dos últimos partidos amistosos, tanto por el estado de ánimo del grupo como por la implicación colectiva tras la pérdida del balón.

«Hay que mantener la calma y no hacer castillos en el aire», dijo el exinternacional belga, que afirmó no haber visto a ningún jugador «caminar o bajar los brazos» después de perder la pelota.

También destacó que los futbolistas se animaran entre ellos, celebraran las buenas acciones y transmitieran una imagen de cohesión que, a su juicio, responde a un trabajo previo sobre la mentalidad del grupo.

«Tengo realmente la impresión de que se ha hecho un gran trabajo previo en el estado de ánimo, sin duda con muchos contactos individuales para motivar a todo el mundo a trabajar para el grupo», señaló.

Preud’homme, que disputó el Mundial de 1994 también en Estados Unidos, se refirió a las condiciones de calor y humedad que pueden marcar la edición de 2026, que se jugará principalmente en el mismo país, aunque consideró que las horas de juego no son extremas y que los futbolistas hoy están mejor preparados que antes.

«Hoy los jugadores están mejor preparados y diez veces más atendidos que en nuestra época, así que eso no debería ser una excusa», afirmó. EFE