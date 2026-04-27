‘Michael’ irrumpe con fuerza en la taquilla global, con 217 millones de dólares recaudados

Redacción Internacional – ‘Michael’, la película biográfica centrada en la figura de Michael Jackson, irrumpe con fuerza en el primer puesto de la taquilla mundial con una recaudación de 217 millones de dólares a nivel global en su primer fin de semana de estreno, según datos de la web Box Office Mojo.

De esta cantidad, 97 millones han sido recaudados en Estados Unidos y Canadá y el resto (120) en los otros mercados.

El estreno ha batido las expectativas pese a las malas críticas -un 38 por ciento en la página web Rotten Tomatoes, que hace una media de las reseñas en medios-. El público, en cambio, le da una buena puntuación.

Según datos de CinemaScore, que recaba encuestas a la salida del cine, la calificación sube hasta ‘A-‘, siendo la mejor clasificación A+ y la peor F-.

Según PostTrak, el 61% de los compradores de entradas son mujeres y el 66% tenía 25 años o más.

Se trata del mejor debut de la historia para una película biográfica, superando el récord establecido por ‘Straight Outta Compton’ de 2015 (60 millones de dólares) y ‘Bohemian Rhapsody’ de 2018, con 51 millones de dólares, según datos de Variety.

‘Michael’ narra los inicios del cantante en los Jackson 5 hasta convertirse en uno de los artistas más importantes del planeta. Jaafar Jackson, sobrino del cantante, interpreta al rey del pop en su debut como actor.

La crítica especializada se ha quejado de que el filme ofrece una visión edulcorada de la vida de Jackson, ya que no incluye las acusaciones de abuso sexual infantil.

Con estos datos, el rey del pop arrebata el primer puesto a la película de Super Mario, que ha permanecido como líder de taquilla desde su estreno el 1 de abril. ‘Michael’ logra el segundo mejor debut del año.

La película inspirada en el videojuego, y que ha arrasado en taquilla desde el 1 de abril, baja al segundo puesto, y acumula 831 millones de dólares de recaudación en todo el mundo -386 millones en Norteamérica y 444 en el resto del mundo-.

En el tercer puesto se encuentra Project Hail Mary (‘Proyecto Salvación’), que suma 13.2 millones de recaudación en Norteamérica este fin de semana y 613 en todo el mundo.

El cuarto puesto es para la película de terror ‘La momia de Lee Cronin’ (‘Lee Cronin’s The Mummy’), con 5.6 millones de dólares de recaudación este fin de semana en Estados Unidos y Canadá, y que suma 65 millones en todo el mundo.

Mientras, ‘The Drama’, la película protagonizada por Zendaya y Robert Pattinson, se queda en el quinto puesto y supera la barrera de los cien millones de dólares de recaudación en todo el mundo (101.8) tras sumar este fin de semana 2.8 millones en Estados Unidos y Canadá. EFE