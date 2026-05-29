Mi Super lanzan su promoción mundialista: “Prepárate para gritar cada gooool” en conjunto de la marca Hisense

Tegucigalpa– Mi Super y Hisense enciende la pasión mundialista con su promoción “Prepárate para gritar cada gooool”, una campaña creada para que sus clientes vivan cada partido con la emoción, adrenalina y alegría que solo el fútbol puede despertar.

Porque cuando llegue ese momento inolvidable de levantarse del sillón para celebrar un “¡goooool!”, Mi Super quiere que las familias hondureñas estén listas para disfrutar la mejor experiencia frente a un televisor con calidad mundial.

Como parte de esta emocionante promoción, los clientes podrán participar en el sorteo de 2 televisores de 65” y 6 televisores de 32” de la reconocida marca Hisense.

La dinámica es muy sencilla: por cada 250 lempiras en compras de productos de las marcas patrocinadoras, los consumidores obtendrán automáticamente la oportunidad de participar en el sorteo.

“El fútbol tiene la capacidad de unir familias, amigos y despertar emociones únicas. En Mi Super queremos ser parte de esos momentos inolvidables y premiar la preferencia de nuestros clientes con una promoción pensada para que disfruten cada partido, cada jugada y cada gol con toda la emoción que merece un Mundial”, expresó Harold Lovo, Gerente de Mercadeo de Supermercados La Colonia .

Por su parte, Anghe Trigueros, representante de la marca Hisense destacó, “esta alianza con Mi Super nos permite acercar nuestra tecnología a más familias hondureñas, brindándoles la oportunidad de vivir cada partido con la innovación y calidad que distinguen a Hisense a nivel global. Queremos que cada gol se disfrute con un televisor con calidad mundial”.

La promoción “Prepárate para gritar cada gooool”, estará vigente del 28 de mayo al 27 de julio en las dos tiendas de Mi Super, ubicadas en Nueva Suyapa y Barrio El Centro, antiguo local Cines Variedades.