“Mi salud está gravemente afectada”, revela Romeo Vásquez que pide respaldo ciudadano

Tegucigalpa – En el marco del Día Internacional del Trabajo, el exjefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Romeo Vásquez Velásquez, saludó a los obreros del país, al tiempo que reveló que enfrenta un delicado estado de salud y solicitó el respaldo ciudadano.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el exjefe castrense destacó el papel fundamental de la clase trabajadora hondureña, a la que calificó como “la verdadera fuerza del país”.

“Hoy 1 de mayo envío un saludo sincero a todos los trabajadores de Honduras, a cada hombre y mujer que lucha con dignidad y que con sus manos sostiene a su familia y a la nación”, expresó.

Exjefe de las FFAA, Romeo Vásquez revela que su salud “está gravemente afectada”. #ProcesoDigital pic.twitter.com/OZk0HFBfTc — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 2, 2026

Vásquez también hizo referencia a su situación personal, señalando que ha atravesado momentos difíciles. Según indicó, estos han estado marcados por lo que describió como “persecución y tiranía”, aunque aseguró que se mantiene firme en su postura de defender la democracia y el Estado de derecho.

El punto más relevante de su mensaje fue la revelación sobre su estado de salud.

Vásquez afirmó que se encuentra “gravemente afectado” y que la situación que enfrenta “no ha sido fácil”. En ese contexto, hizo un llamado directo al pueblo hondureño para que le brinde apoyo, con el objetivo de poder ejercer su derecho a regresar al país y recibir atención médica.

“Hoy necesito el respaldo del pueblo para poder ejercer mi derecho básico de regresar y recibir la atención médica que mi vida requiere”, manifestó.

Apeló a la solidaridad de la ciudadanía, expresando su confianza en “la nobleza, la gratitud y la valentía” del pueblo hondureño. Caviló que este es “un pueblo que no abandona a quien ha dado la cara por la patria”.

El exjerarca castrense concluyó su mensaje haciendo un llamado a la unidad nacional, subrayando que los desafíos del país deben enfrentarse de manera colectiva. “La lucha no es de uno solo, es de todos los que creemos en un país justo y en un futuro mejor”, puntualizó.

Romeo Vásquez se encuentra prófugo de la justicia luego de ser imputado en un caso por la muerte del joven Isis Obed Murillo en julio de 2009 luego de los hechos derivados de la crisis política por el derrocamiento del entonces presidente Manuel Zelaya. JS