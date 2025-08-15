“Mi sacrificio es por el diálogo”, dice padre Serrano tras salir de Comayagua en su caminata

Tegucigalpa- El padre Leopoldo Serrano continúa su sacrificio por la carretera CA-5 a la altura de Comayagua rumbo a Tegucigalpa, donde espera reunirse con los cinco líderes políticos previo a las elecciones generales.

“Mi sacrificio es por el diálogo y la no violencia verbal”, expresó el padre con el fin de que cese la campaña de odio que protagonizan miembros del oficialismo y la oposición y que transmiten a su militancia.

Sostuvo que a los que quieren gobernar, les hace falta amor por Honduras.

En ese sentido, reiteró el llamado a los cinco candidatos para que se reúnan con él y puedan dialogar, un diálogo por Honduras.

El padre Leopoldo Serrano salió en su caminata el viernes pasado desde Copán y este día tras ocho días se aproxima a Tegucigalpa, su última parada. IR