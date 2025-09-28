“Mi preocupación es darle de comer a la gente”, dice Nasralla a su visita en La Masica, Atlántida

Tegucigalpa – El candidato presidencial por el Partido Liberal, Salvador Nasralla, realizó una visita este domingo al municipio de La Masica, en Atlántida, Caribe de Honduras.

En su visita habló con la población, haciendo un recorrido casa por casa y concentrando su discurso en uno de los sectores del lugar.

Al ser consultado por la prensa, Nasralla dijo que “yo estoy preocupado en darle de comer a la gente”.

Afirmó que “la parte política la maneja en parte su esposa y el CCEPL», ante el último comunicado del Consejo Nacional Electoral en torno a la petición de Jorge Cálix para ser inscrito como candidato a diputado.

Agregó que está concentrado en hablar con la población y saber cuáles son las prioridades que se necesitan en cada comunidad.

“Necesitamos hablar con la población, escucharlos para que cuando seamos gobierno poderles brindar el apoyo necesario”, apuntó. IR