«Mi papá pronto bajará de la montaña y se van a asustar»: hijo de Romeo Vásquez

Tegucigalpa – Jesús Vásquez, hijo del general en condición de retiro, Romeo Vásquez, dijo hoy «mi papá pronto bajará de la montaña y se van a asustar».

El gobierno quiso utilizar a mi papá para quedarse en el poder, pero al final el pueblo hondureño habló, declaró a periodistas en el departamento de Olancho.

En ese contexto, afirmó que los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) deben estar asustados porque su papá pronto bajará de la montaña.

Romeo Vásquez es acusado por el asesinato de Isis Obed Murillo y tentativa de homicidio contra Alex Roberto Zavala durante las protestas tras el golpe de Estado de 2009.

La recompensa por su captura comenzó en 500 mil lempiras en marzo de 2025, aumentando progresivamente a 1 millón, 2 millones, 3 millones, 3.5 millones, 5 millones, 10 millones, 15 millones, 20 millones y finalmente ascendió a 35 millones de lempiras.

Pese a ser el hombre más buscado ha publicado varios videos desde una montaña donde dice se refugió de la persecución política en Honduras.

Desde la clandestinidad ha enviado una serie de mensajes contra la familia presidencial y ha instado a la población a defender la democracia del socialismo del siglo XXI.

Aunque todavía se mantiene activa una orden de captura en su contra, el hijo del general Vásquez afirmó que pronto bajará de la montaña. (RO)