Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios «Mi padre quería llamarme Valdano, por Jorge Valdano Pero las autoridades no lo permitieron».15 de junio de 2026USA 2026 - Frase del díaPor: EFECompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión Josimar Dias ‘Vozinha’ • Portero de Cabo Verde + noticiasPortada Mundial 16.06.2026. 15 de junio de 2026 2-2. Irán sobrevive al debut mundialista en EEUU con un empate ante Nueva Zelanda 15 de junio de 2026 Neymar anuncia en pleno Mundial que será padre por quinta vez: «Voy a enloquecer» 15 de junio de 2026 Bielsa: «Era un partido ganable que no ganamos» 15 de junio de 2026 Neymar pasa por nuevos exámenes médicos para evaluar su lesión en el gemelo 15 de junio de 2026