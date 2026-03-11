“Mi obligación como padre es conocer la verdad, si Hernández no debe, que no tema”: Lobo sobre muerte de su hijo Said

Tegucigalpa – El expresidente hondureño, Porfirio Lobo Sosa se reúne este miércoles con el Fiscal General Johel Zelaya para interponer una denuncia contra el expresidente Juan Orlando Hernández por la muerte de su hijo Said Lobo Bonilla y tres jóvenes más.

“La información que tengo es que la muerte de mi hijo había sido por órdenes de Juan Orlando Hernández a raíz de un tema con mi hijo que iba a declarar en un juicio, yo no puedo dar fe de nada por eso vengo acá a la fiscalía para que ellos puedan investigar”, sostuvo.

[LEER] Palabras mayores, no descansaré hasta saber quién asesinó a mi hijo: expresidente Lobo

Aquí la ventaja en cierta forma es que Said era ciudadano americano y si sufre una agresión donde quiera que esté el que lo hizo va a tener su castigo, dijo.

“Según dijo mi hijo que está en Estados Unidos, Fabio Lobo dijo que lo habían amenazado, que si iba a testificar en el juicio de Juan Orlando le iban a matar a alguien de la familia”, detalló.

Agregó que si el expresidente Hernández no debe nada, no tiene nada que temer, “mi obligación como padre es buscar la verdad y conocer la verdad”, manifestó.

“Vengo al Ministerio Público para conocer más de los avances de los testimonios sobre el móvil del hecho donde perdió la vida mi hijo, queremos conocer lo que paso, me reuniré con el Fiscal General”, apuntó. IR