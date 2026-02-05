Mi corazón vuelve a palpitar, dice Godofredo Fajardo sobre un regreso al PN

Tegucigalpa – El vicepresidente del Congreso Nacional, Godofredo Fajardo, señaló que analiza incorporarse al Partido Nacional tras salir del Partido Demócrata Cristiano (DC).

Contó que en 1998 ingresó al Partido Nacional, y estuvo por tres décadas integrando las filas de esta institución política.

Sin embargo, decidió probar suerte uniéndose al Partido DC al ver que no tenía chances de avanzar, en esta institución logró ser regidor, su presidente y ser electo como diputado.

No obstante, renunció a la DC e insinua volver al Partido Nacional al estar viendo el proyecto del presidente Nasry Asfura y de Tomás Zambrano.

“Admiro mucho ahora con esta energía y dinamismo de “Tito” Asfura y Tomás Zambrano, creo que hay mucha expectativa y esperanza con este gobierno nacionalista, mi corazón vuelve a palpitar, no lo voy a negar”, dijo Fajardo. PD