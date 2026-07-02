“Mi compromiso siempre radica en reforzar los lazos de democracia”: Cossette López

Tegucigalpa – Cossette López, quien hoy fue juramentada como representante de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), dijo que “mi compromiso siempre radica en reforzar los lazos de democracia”.

La funcionaria informó que viajará a Washington, Estados Unidos, para desempeñar su nuevo cargo.

López también mantiene el nombramiento como Consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), espacio del que goza de un “permiso Libre” hasta que desee retornar.

“Será un placer y un honor poder servir a Honduras”, acotó la funcionaria.

En un breve mensaje señaló que llevará a cabo los ejes de política exterior que se establezcan desde la cancillería y desde el Gobierno de Honduras que preside Nasry Asfura. (RO)