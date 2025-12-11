Frase del día“Mi agradecimiento a usted señora presidenta (Xiomara Castro), nos sentimos orgullosos de formar parte de su gobierno, en el cual hemos seguido esas líneas estratégicas y que ha venido a contribuir y propiciar un ambiente de paz y seguridad”.Por: Proceso Digital11 de diciembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Roosevelt Hernández • Jefe de las FFAA Noticias recientes PolíticaSegún Marlon Ochoa son más de 17 mil actas las que presentan inconsistencias CalienteUltiman a balazos a mujer mientras transitaba por una calle en Sabá, Colón NacionalesLluvias y chubascos para este domingo en el oriente, norte y noroccidente de Honduras DeportesAplazado el Levante-Villarreal por la alerta roja en Valencia InternacionalesAustralia dice que «ataque terrorista» en Sídney con 12 muertos y 29 heridos fue contra comunidad judía