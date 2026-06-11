México vive su Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 20260LBL:0LBL:0LBL:0LBLPowered by Data443 Evergreen Countdown Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios México vive su Mundial11 de junio de 2026USA 2026 - Foto del díaPor: EFECompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasBrasil se ejercita entre bromas y juegos; Neymar continúa en el gimnasio 11 de junio de 2026 De Morata a Oyarzabal, de Le Normand a Cubarsí y de Carvajal a Llorente 11 de junio de 2026 Maná anuncia su regreso a México horas antes de su debut en el Mundial 11 de junio de 2026 El día 1 del Mundial, en 5 claves 11 de junio de 2026 Sheinbaum asegura que inauguración del Mundial se hará “sin problema”, pese a protestas 11 de junio de 2026