México se une a sanciones de EEUU contra 55 personas y empresas ligadas a Cartel Jalisco

Ciudad de México – El Gobierno de México bloqueó este jueves las cuentas de 55 individuos y empresas que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó al designarlos como parte de una presunta red financiera del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del país latinoamericano.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México informó, en un comunicado, de esta medida y la enmarcó en las «acciones de cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada».

Después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de la Casa Blanca haya sancionado a 39 personas y 16 entidades vinculados al CJNG, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México realizó un análisis que identificó «indicadores relacionados con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos operaciones en efectivo, adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles».

Asimismo, las autoridades mexicanas detectaron posibles «inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero».

La UIF concluyó que «presentan características de empresas fachada o con estructuras corporativas de limitada o nula actividad económica aparente».

Por ello, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), al tiempo que incluyó a los individuos vinculados por EE.UU. al crimen organizado a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), así como a otros ocho adicionales acusados de formar parte de la misma red del CJNG.

«Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada», defendió la dependencia gubernamental.

Entre los sancionados figura Juan Carlos González, alias ‘Pelón’, identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la reciente muerte de su padrastro y fundador del grupo, Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘el Mencho’, abatido en febrero de este año en un operativo federal en la sierra de Jalisco, histórico bastión del cartel.

González, con nacionalidad mexicana y estadounidense, también es objeto de una recompensa de hasta cinco millones de dólares ofrecida por el Departamento de Estado.

Entre las entidades acusadas de formar parte de una red financiera del narcotráfico, hay empresas dedicadas a la venta de bebidas alcohólicas o compañías gasísticas dirigidas por personas cercanas a El Jardinero.

El año pasado, Washington designó al CJNG como organización terrorista junto a otros carteles del narcotráfico en México, en un contexto marcado por el aumento de la presión de la Casa Blanca al país vecino en la lucha contra el crimen organizado. JS