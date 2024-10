México recibe 140,000 solicitudes de asilo, sólo detrás de Alemania y Estados Unidos

Ciudad de México – México ha recibido 140,000 solicitudes de asilo, el tercer mayor número a nivel mundial, solo por detrás de Alemania y Estados Unidos, aseveró este lunes la canciller, Alicia Bárcena, quien aseguró que el país cuenta con una estrategia migratoria que presentará esta tarde.

“Hemos encontrado desafíos enormes, por ejemplo, el número de solicitudes de asilo en México es el mayor después de Alemania y Estados Unidos a nivel global. Tenemos 140.000 solicitudes de condición de refugiados”, aseveró la diplomática durante la inauguración de la XXXV reunión de titulares de embajadas y consulados mexicanos.

La jefa de la diplomacia mexicana reconoció que este problema es muy “complejo” porque muchas personas que buscan refugio en México no necesariamente califican para tal condición.

“Uno de los desafíos más grandes que hemos tenido es cómo logramos diferenciar entre aquellos que realmente tienen un miedo creíble y se les debe otorgar el asilo, y cuáles están buscando oportunidades económicas”, enfatizó.

Bárcena abundó que la mayoría de personas que buscan llegar a Estados Unidos son venezolanos, colombianos, ecuatorianos, haitianos, guatemaltecos e, incluso, africanos.

No obstante, recordó que el principal objetivo de la actual Administración es priorizar las causas estructurales de la migración.

“Con una visión que sea ordenada, segura, regular, humana y que siempre tenga, que se vea la migración como una opción y no como una obligación”, expresó.

Bárcena recordó que el tema de movilidad humana se ha convertido en un “centro de preocupación muy importante” en la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, pues la Cancillería ha tenido que coordinar a todas las secretarías de Estado involucradas en el tema.

Asimismo, destacó que México cuenta con una estrategia de migración, pese a las voces que señalan que no existe tal plan.

“Mucha gente dice (que México) no tiene estrategia de migración. No, México sí tiene estrategia de migración, me va a complacer muchísimo presentárselas esta tarde”, señaló la canciller.

Explicó que esta estrategia se desarrolla a dos niveles: apoyando a los mexicanos en el exterior, y gestionando el tráfico, destino y retorno de los migrantes que pasan por México.

“Es un fenómeno mundial, pero nosotros creo que hemos estado poniendo muchos esfuerzos para encontrar las soluciones”, sostuvo.

Las declaraciones de Bárcena se dan en medio de un flujo migratorio «sin precedentes» de México y Centroamérica, como ha advertido antes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que a inicios de noviembre señaló un incremento anual de más del 60 % de la migración irregular que atravesó territorio mexicano en 2023. JS