México no ve «ningún riesgo» por entrega en EEUU de exfuncionarios de Sinaloa

Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este lunes que exista algún riesgo para su Gobierno o su partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por la entrega en Estados Unidos de dos exfuncionarios del Gobierno oficialista del estado de Sinaloa (noroeste), acusados por Washington de narcotráfico.

“Ningún riesgo. Ninguno”, respondió la mandataria al ser cuestionada sobre la entrega a autoridades estadounidenses del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa Gerardo Mérida y el exfuncionario de Finanzas del mismo estado Enrique Díaz Vega, y sobre lo que pudieran declarar ante la justicia de ese país.

En su conferencia diaria, desde el Palacio Nacional de Ciudad de México, la gobernante sostuvo que cualquier acusación sobre presuntos vínculos con el crimen organizado debe sustentarse con pruebas y atenderse por las vías institucionales. EFE/ir