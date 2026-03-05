México exige a EEUU investigación «exhaustiva» tras muerte de migrante en custodia del ICE

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, subrayó este jueves que su Gobierno presentó una nota diplomática a Estados Unidos tras la muerte de un migrante mexicano mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a la par que aseguró que se brinda apoyo legal a la familia para que se esclarezcan los hechos.

“De inmediato se presentó una nota diplomática y se está apoyando a la familia y la manera en que nosotros hacemos la denuncia ya es a través de las familias”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que reclamó a las autoridades estadounidenses una investigación “inmediata y exhaustiva” para esclarecer el fallecimiento del mexicano, ocurrido en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California, mientras se encontraba bajo custodia del ICE.

Hasta el momento no han trascendido públicamente la identidad del connacional ni las causas del deceso, por lo que la cancillería mexicana solicitó a Estados Unidos información detallada del caso, incluido el expediente médico y los informes de custodia.

En ese sentido, Sheinbaum subrayó que su Gobierno ha actuado de manera similar en casos anteriores y que el objetivo es acompañar a las familias para que presenten denuncias ante los tribunales estadounidenses.

“Entonces, en ese trabajo estamos y siempre depende de la víctima. Ahora, no es el primer caso y esta nota diplomática fue más fuerte, porque hay que proteger la vida siempre de nuestros compatriotas”, expresó.

La presidenta agregó que México urge a Washington a que se esclarezcan las circunstancias del fallecimiento y que se determine si hubo responsabilidades.

“En todos los casos se ha enviado nota diplomática y en todos los casos se está apoyando a las familias para la denuncia en los Estados Unidos, en los tribunales correspondientes y evidentemente en este estamos exigiendo además toda la información, cómo fue que pasó, porqué pasó y todo lo que tiene que ver con ello”, afirmó.

El Consulado de México en San Bernardino (California) activó los protocolos de asistencia consular para acompañar a la familia del fallecido, ofrecer apoyo legal y facilitar las gestiones necesarias para la eventual repatriación de los restos.

La Cancillería mexicana advirtió además que buscará indagar las condiciones sistémicas que han llevado a que ocurran este tipo de casos.

De acuerdo con medios locales, siete mexicanos murieron el año pasado mientras estaban detenidos por el ICE, la cifra más alta desde la creación de esa agencia migratoria. JS