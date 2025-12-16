México está «atento» a denuncias de Xiomara Castro de «golpe» en Honduras

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que su Gobierno está “atento” a las denuncias realizadas por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, por un posible “golpe» de Estado en el país centroamericano y subrayó que siempre se pronunciará a favor de la democracia y en contra de cualquier forma de «injerencismo» o intervención externa.

“Estamos atentos a estas denuncias a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (…) Siempre vamos a estar de acuerdo con la democracia, con que el pueblo de cada país elija al presidente o a la presidenta que decida”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa, al ser cuestionada sobre los señalamientos hechos por la presidenta hondureña.

Sheinbaum indicó que el Gobierno mexicano mantiene comunicación diplomática sobre el tema y reiteró que la política exterior de México se rige por el respeto a la soberanía de los pueblos.

“Siempre vamos a hablar en contra del injerencismo, de la intervención”, enfatizó.

Las declaraciones de la presidenta mexicana se dan luego de que Castro denunciara públicamente, en los últimos días, la existencia de maniobras destinadas a desestabilizar su Gobierno y alertara sobre la posibilidad de un intento de “golpe” en Honduras, en un contexto de alta polarización política tras las recientes elecciones presidenciales del 30 de noviembre.

La presidenta hondureña ha señalado a sectores políticos y económicos de promover acciones para desconocer a su Gobierno, así como de impulsar campañas de desinformación y presiones institucionales contra su Administración.

«Al pueblo hondureño: Informo con responsabilidad histórica que, a partir de información de inteligencia verificada, (el expresidente) Juan Orlando Hernández, perdonado en EE.UU., planifica su ingreso al país para proclamar el ganador de las elecciones al tiempo que está en marcha una agresión orientada a romper el orden constitucional y democrático a través de un golpe contra mi gobierno», señaló Castro ayer en un mensaje en la red social X.

El ambiente en Honduras sigue siendo de mucha incertidumbre porque todavía no se inicia un escrutinio especial para el conteo de votos de 2.792 actas electorales que presentan inconsistencia, un proceso que debió comenzar el sábado pasado, que no fue posible por diversos problemas denunciados por la presidenta consejera del CNE, Ana Paola Hall.

Los resultados oficiales preliminares, publicados entre repetidas interrupciones en la transmisión del conteo desde la jornada electoral, Nasry ‘Tito’ Asfura encabeza la votación con el 40,54 % de los sufragios, seguido por Salvador Nasralla, con el 39,19 %, mientras que la candidata del partido oficialista Libre, Rixi Moncada, se ubica en tercer lugar con el 19,29 %, con el 99,80 % de las actas electorales escrutadas.

El CNE tiene un plazo de 30 días posteriores a las elecciones para publicar los resultados finales de los comicios, en los que los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías municipales, 128 diputados del Parlamento local y a 20 del Centroamericano. JS