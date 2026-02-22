México en llamas tras la caída del líder del CJNG, “El Mencho”

México – México vive horas convulsas luego de la caída del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco (oeste), con apoyo de autoridades estadounidenses.

– Sheinbaum llama a la «calma» tras violencia en México por muerte de El Mencho.

Alias El Mencho fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

En un comunicado, la Secretaría Nacional de México destacó que, en el marco de la cooperación bilateral, se contó con información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses para la ejecución de la operación.

«Además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país», indicó la nota.

Durante la acción, explicó la autoridad, personal militar fue atacado y repelió la agresión, lo que dejó cuatro presuntos integrantes del CJNG fallecidos en el lugar y tres más heridos de gravedad, quienes murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

Entre ellos, se encontraba Oseguera Cervantes, cuya identificación será confirmada mediante los peritajes correspondientes, precisó.

#NARCO bloqueos, autos incendiados y carreteras cerradas en Jalisco, Michoacán y Tamaulipas tras operativo que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en Tapalpa, según confirmaron fuerzas federales. #ProcesoDigital pic.twitter.com/Y5MhlBhq72 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 22, 2026

País en llamas

Además, se confirmó que fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de la organización y se aseguró diverso armamento y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

Por otro lado, indicó que tres militares resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales en la capital del país para recibir atención médica.

La operación fue planeada con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), y contó con el despliegue de refuerzos en Jalisco y estados vecinos.

Tras el operativo y en reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y en otros estados del país, como Michoacán (oeste), Guerrero (centro), Tamaulipas (norte) y Baja California (noroeste).

#MÉXICO El infierno en la carreteras y zonas del crimen organizado, Vallarta, Michoacán y Guanajuato, tras el abatimiento de El Mencho este domingo. #ProcesoDigital pic.twitter.com/vErTHshTqZ — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 22, 2026

El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó este domingo que fueron canceladas todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, tras la ola de violencia desatada por la muerte de alias El Mencho.

Así el Costco de Puerto Vallarta, Jalisco.



No salgan de sus casas u hoteles. pic.twitter.com/OaAh6SWCcq — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 22, 2026

En un comunicado, el GAP precisó que los hechos violentos registrados en varias zonas de Jalisco no impactaron la operación interna ni la seguridad dentro de la terminal aérea, la cual se encuentra bajo resguardo de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, la suspensión de vuelos obedeció a una decisión de las aerolíneas, puntualizó la nota.

«Por decisión de las líneas aéreas, hoy domingo 22 de febrero de 2026, todas las operaciones internacionales y la mayoría de las nacionales se encuentran canceladas», señaló.

Las autoridades aeroportuarias exhortaron a los pasajeros a mantener la calma y mantenerse en comunicación directa con sus aerolíneas para conocer cambios en sus itinerarios.

Por otro lado, el GAP informó que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL) opera con normalidad, sin cancelaciones ni afectaciones en sus vuelos, pese a los hechos de violencia registrados en distintos puntos de Jalisco.

#CAOS Jalisco, Michoacán y Tamaulipas amanecieron con carreteras tomadas, vehículos incendiados y ciudades bloqueadas. Choferes obligados a bajar de sus unidades para prenderles fuego. Familias enteras atrapadas sin poder moverse. Comercios cerrando por miedo. Esa es la realidad… pic.twitter.com/10hwF7jeuW — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 22, 2026

El capo mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pasó de ser un joven originario de una comunidad rural de Michoacán (oeste de México) a convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del mundo, quien fue abatido este domingo en un operativo encabezado por fuerzas federales en el estado occidental de Jalisco.

El Costco en Puerto Vallarta fue incendiado como parte de las reacciones al operativo militar en el que falleció “El Mencho”. pic.twitter.com/GX7SwBgbes — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 22, 2026

Nacido en 1966 en Aguililla (Michoacán) Oseguera Cervantes migró a Estados Unidos en su juventud, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas antes de ser deportado a México.

A su regreso, en los años noventa, se integró a estructuras del narcotráfico vinculadas al Cartel del Milenio, y tras la fragmentación de ese grupo criminal, encabezó la consolidación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a inicios de la década de 2010.

Bajo su liderazgo, el CJNG se expandió rápidamente hasta tener presencia en buena parte del territorio mexicano y consolidar rutas internacionales para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos.

Durante su mando, la organización fue señalada por masacres, emboscadas a autoridades y bloqueos coordinados en distintas entidades del país, y se caracterizó por su rápida expansión territorial, su capacidad financiera y el uso de violencia extrema contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.

Entre los episodios de mayor impacto atribuidos a El Mencho destaca el atentado, en junio de 2020, contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (ahora Secretario de Seguridad de México), Omar García Harfuch, cuando un comando armado emboscó su vehículo en una de las principales avenidas de la Ciudad de México, dejando varios muertos y heridos.

#URGENTE La ciudad de Guadalajara, en el estado Jalisco, está siendo tomada en estos momentos por el Cártel Jalisco Nueva Generación. Es una de las sedes del Mundial 2026. #ProcesoDigital pic.twitter.com/1hr36aaY37 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 22, 2026

Para el Gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de EE.UU. ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.

El abatimiento de Oseguera Cervantes representa uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico en los últimos años en México, comparable en dimensión a la captura de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en 2016.

Con su muerte, el CJNG pierde a su máxima cabeza y comienza una nueva etapa, en medio de dudas sobre cómo se reorganizará y qué efectos tendrá en el crimen organizado en México. JS