México detiene a once presuntos miembros de organizaciones criminales en estado de Sinaloa

Ciudad de México– Las fuerzas de seguridad de México detuvieron este lunes en el estado de Sinaloa (noroeste) a once presuntos miembros de organizaciones criminales, durante varios operativos en los que les incautaron armas de fuego, narcóticos y artefactos explosivos.

En un comunicado, el Gabinete de Seguridad federal anunció que entre los detenidos se encuentra Iván ‘N’, a quien identifican como el líder regional de una organización criminal de la que no dieron más información.

Junto a él fueron detenidos tres personas más en Culiacán, la capital del estado, y en el municipio de Mocorito, y les incautaron dos vehículos, cuatro armas largas, un arma corta, ocho cargadores y un chaleco táctico.

Así mismo, en la localidad de El Rosario fueron arrestadas otras cuatro personas, entre ellas un menor de edad y otra de nacionalidad extranjera, a quienes se les aseguró un fusil Barrett, once armas largas, 158 cargadores, 835 cartuchos, cinco chalecos tácticos y cuatro placas balísticas.

En otro operativo, se detuvo a otro individuo en la población Ranchito de los Gaxiola, así como a otras tres personas (una de ellas extranjera) en la ciudad costera de Mazatlán.

A estos últimos detenidos les fueron incautados diez armas largas, cartuchos, placas balíticas y siete kilos de goma opio.

En los operativos también decomisaron 250 kilos de sustancias para elaborar metanfetaminas.

Según las autoridades, estas acciones afectan los beneficios de la delincuencia organizada por un valor estimado de 110 millones de pesos (6,40 millones de dólares) y se enmarcan dentro del «reforzamiento de la seguridad» de Sinaloa.

En las operaciones participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y autoridades locales.

«Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para detener a generadores de violencia e impedir la distribución de drogas sintéticas, para contribuir a la construcción de la paz y la seguridad en beneficio de la población del estado de Sinaloa», concluyó la nota informativa.

Sinaloa, uno de los estados más violentos de todo México, ha visto agravada su situación de orden público desde 2024, cuando estalló una guerra interna entre facciones del histórico Cartel de Sinaloa.

Hace pocos meses, el Departamento de Justicia estadounidense acusó al gobernador estatal, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de colaborar con una de las facciones de la organización del narcotráfico Los Chapitos, vinculada a los hijos del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

Desde esa acusación formal, el Gobierno federal ha reforzado la presencia en Sinaloa de efectivos de seguridad y militares y ha garantizado «especial atención» a los habitantes del estado, al tiempo que, por el momento, rechaza atender la petición de EE.UU. de detener de manera urgente a los funcionarios señalados, al reclamar más pruebas que justifiquen esta solicitud. EFE (AD)