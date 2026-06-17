México decreta teletrabajo y suspende clases en la capital y Guadalajara por el Mundial

Ciudad de México – La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decretó este martes trabajo a distancia para trabajadores de la Administración Pública Federal (APF) y el sector privado y la suspensión de clases en la Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara (Jalisco, oeste), en fechas en las que ambas ciudades celebrarán partidos de la Copa del Mundo de fútbol 2026.

Las fechas son el 17 y 24 de junio en Ciudad de México y el 18 de junio en Guadalajara.

El documento, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), indica que esto es con motivo de la celebración de los eventos de la Copa Mundial «y con el objeto de contribuir a la movilidad urbana, la seguridad vial, la continuidad de las actividades administrativas y la eficiencia en la prestación del servicio público».

Por ello, se instruye a las dependencias de la APF para que «implementen esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral respecto de las personas servidoras públicas adscritas a los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México y en la zona metropolitana de Guadalajara».

El texto precisa que el 17 de junio en la Ciudad de México la jornada laboral concluirá a las 15:00 horas, «y se deberán otorgar las facilidades necesarias para continuar con el desempeño de las funciones mediante la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia por el resto de la jornada».

Este 17 de junio se jugará el partido entre las selecciones de Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

Mientras que el 24 de junio, cuando la selección de México se mida ante la de Chequia, en el citado estadio, «las actividades de toda la jornada laboral se desarrollarán íntegramente bajo la modalidad de teletrabajo, trabajo a distancia o esquemas flexibles de organización laboral, conforme a las necesidades del servicio».

Para los servidores públicos en Guadalajara también se implementará la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia durante toda la jornada laboral del 18 de junio debido a la celebración del partido entre México y Corea del Sur, en el Estadio Guadalajara.

Además, el decreto indica que se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional.

Así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicadas en la Ciudad de México, correspondientes al turno vespertino el 17 de junio, y en general el 24 de junio.

Además, se suspenden las actividades escolares en Guadalajara, Jalisco el 18 de junio.

México celebra su tercera Copa Mundial de fútbol tras las ediciones de 1970 y 1986, convirtiéndose en el primer país de la historia en lograr esta hazaña en un torneo conjunto con Estados Unidos y Canadá que estrena un formato expandido de 48 selecciones y 104 partidos. JS