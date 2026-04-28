México anuncia sus primeros 12 jugadores convocados para el Mundial

México.– El delantero Guillermo Martínez, de los Pumas UNAM, es la principal novedad en la lista de 12 jugadores de la Liga MX que representarán a México en el próximo Mundial, anunciada este martes por la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

En un comunicado, la FMF confirmó el grupo de dos guardametas, dos defensas, cinco centrocampistas y tres delanteros que se concentrarán en la Ciudad de México a partir de 6 de mayo para comenzar la parte final de la preparación.

Martínez, con cinco goles en el torneo Clausura, aparece como una alternativa en el ataque en un momento en el que el seleccionador, Javier Aguirre, tiene dudas sobre la evolución de las dolencias de algunos delanteros, sobre todo Santiago Giménez, del Milan italiano, con pocos minutos de juego tras regresar de una lesión.

Además de los 12 elegidos para el Mundial, Aguirre llamó a ocho jóvenes con capacidad de crecimiento, quienes acompañarán al grupo como ‘ayudantes’, con el conocimiento de que no tienen posibilidades de estar en el Mundial.

Ese grupo de ‘ayudantes’ lo forman el portero Óscar García (León); los defensas: Luis Rey (Puebla), Eduardo Águila (San Luis), Jesús Gómez (Tijuana) y Denzell García (Juárez FC); los centrocampistas Iker Fimbres (Monterrey) y Jairo Torres (Juárez FC); y el delantero Kevin Castañeda (Tijuana).

La lista final de la selección mexicana se completará a más tardar el 1 de junio con los futbolistas que juegan en el extranjero, la mayoría en Europa.

En ella, salvo sorpresa, estarán jugadores como el delantero Raúl Jiménez, del Fulham inglés, y el defensa Johan Vásquez, del Génova italiano, así como el arquero Guillermo Ochoa, del Limassol de Chipre, quien participaría en su sexto Mundial.

El gran ausente de la convocatoria de este martes es el centrocampista Marcel Ruiz, del Toluca, quien se perfilaba como titular en el Mundial, pero sufrió una grave lesión de rodilla y hay dudas sobre su recuperación.

Al cuadro de Javier Aguirre le quedan tres partidos amistosos antes del Mundial, contra Ghana el 22 de mayo, ante Australia el 30 y frente a Serbia el 4 de junio.

México jugará la Copa del Mundo en el grupo A, en el que se enfrentará a Sudáfrica el 11 de junio, a Corea el 18 y a la República Checa el 24.

Las dos veces que México fue sede del Mundial accedió a los cuartos de final, lo cual es un reto para el ‘Tri’ de Aguirre.

– Primera lista de convocados de la selección mexicana de fútbol para el Mundial 2026:

Guardametas: Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Israel Reyes (América) y Jesús Gallardo (Toluca)

Centrocampistas: Luis Romo (Guadalajara), Erik Lira (Cruz Azul), Brian Gutiérrez (Guadalajara), Gilberto Mora (Tijuana), Roberto Alvarado (Guadalajara).

Delanteros: Alexis Vega (Toluca), Guillermo Martínez (Pumas UNAM) y Armando González (Guadalajara). EFE/ir