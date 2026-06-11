México amanece entre ilusión y tensión a horas de acoger su tercera Copa del Mundo

Ciudad de México– La capital mexicana amaneció este jueves consciente de que los ojos del planeta están puestos en el Estadio Azteca, donde comenzará a rodar el balón a las 13:00 hora local (21:00 CET/19:00 GMT) en el partido que enfrentará a México y Sudáfrica y que dará comienzo al Mundial 2026, y en medio de un ambiente de ilusión y tensión debido a las protestas sociales de los últimos días.

Las camisetas verdes ya inundan las principales avenidas de la Ciudad de México desde primera hora de la mañana y el olor a fiesta mundialista se respira en cada esquina de la metrópoli.

México acoge a partir de este jueves su tercera Copa Mundial de fútbol tras las ediciones de 1970 y 1986, convirtiéndose en el primer país de la historia en lograr esta hazaña en un torneo conjunto con Estados Unidos y Canadá que estrena un formato expandido de 48 selecciones y 104 partidos.

César, aficionado mexicano que asistirá al partido en el Estadio Azteca, afirmó que los mexicanos están orgullosos de albergar su tercera Copa y que si México gana el partido de hoy el ambiente en la afición mexicana será de optimismo de cara a los próximos encuentros.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el pasado martes un decreto para implementar el trabajo a distancia en oficinas gubernamentales y suspender las clases escolares en la capital del país durante la jornada inaugural con el firme propósito de mitigar el colapso vial y garantizar la seguridad ante las movilizaciones masivas programadas en la metrópoli

El ambiente entre los hinchas de la selección de México es de tranquilidad y seguridad con respecto a las movilizaciones y la mayoría de ellos afirman que el gran protagonista de este jueves será la pelota, no las protestas.

“Hoy esperamos que todo sea pacífico y positivo (…) el protagonista hoy será la pelota y la afición mexicana” declaró a EFE Brenda, una aficionada de la selección mexicana que se preparaba para ir al Estadio Azteca.

Ante las posibles manifestaciones de colectivos como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina desplegará más de 5.000 elementos policiacos en un operativo especial que incluye el resguardo de la zona hotelera de Polanco, las inmediaciones del Estadio Azteca y los principales corredores turísticos para garantizar la movilidad de los asistentes y delegaciones internacionales durante el arranque de la justa mundialista.

“El aficionado va a disfrutar el evento, estamos alertas y pendientes” declaró Alejandro López, agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en una entrevista para EFE.

A pesar del blindaje logístico implementado por el Gobierno capitalino para la jornada inaugural, diversos colectivos sociales y facciones magisteriales mantienen programadas concentraciones masivas en puntos neurálgicos como el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Revolución con la firme intención de marchar hacia las inmediaciones del Estadio Azteca para visibilizar sus demandas ante las delegaciones internacionales

En este contexto de ilusión por el partido inaugural y tensión por las posibles manifestaciones que buscan boicotear el partido inaugural, México se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del fútbol bajo un estricto blindaje de seguridad que busca equilibrar la fiesta deportiva con el derecho a la protesta social en la capital. EFE (AD)