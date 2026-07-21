México activa fondo ambiental de 10 millones de dólares para sortear retos como el sargazo

Ciudad de México – El Gobierno mexicano puso en marcha el Fondo de Capital Ambiental para México, un mecanismo que busca recaudar 10 millones de dólares y movilizar recursos públicos, privados y multilaterales hacia proyectos de restauración de ecosistemas, agua, economía circular y acción climática.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, afirmó que el instrumento quedó estructurado y puede comenzar a operar de inmediato, después de ocho meses de trabajo entre su dependencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

“El fondo está listo, hoy firmamos justamente para que el fondo ya esté estructurado y se pueda comenzar de inmediato”, declaró Bárcena a medios tras la presentación.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, explicó que el mecanismo pretende articular recursos públicos, privados e institucionales alrededor de una cartera común de proyectos con estructuras financieras sólidas, indicadores de resultados y mecanismos de auditoría y rendición de cuentas.

CAF administrará el fondo y supervisará el avance financiero y técnico de las iniciativas aprobadas. El mecanismo podrá entregar donaciones y, cuando los proyectos lo permitan, utilizar esquemas reembolsables o con retornos financieros para preservar sus recursos sin comprometer el equilibrio de las finanzas públicas.

Entre los proyectos, por ejemplo, destaca una estrategia contra el sargazo que afecta las costas del Caribe mexicano.

Bárcena indicó que durante la temporada alta circulan alrededor de 90.000 toneladas de esta alga, de las cuales unas 9.000 toneladas alcanzan diariamente las costas mexicanas.

El Gobierno calcula que necesita recolectar al menos 6.000 toneladas al día antes de que lleguen a las principales zonas turísticas.

La presidenta Claudia Sheinbaum dio un plazo de 15 días para que autoridades federales, el Gobierno de Quintana Roo, hoteleros y empresas elaboren una estrategia integral que incluya la captura en altamar, la limpieza de playas y el procesamiento del sargazo.

Bárcena señaló que una nueva embarcación procedente del Pacífico llegaría en unos ocho días y duplicaría la capacidad de recolección de la Secretaría de Marina.

También mencionó proyectos privados que procesan el alga para producir y exportar biofertilizantes, aunque reconoció que todavía deben ampliarse.

La cartera contempla además el saneamiento de cuencas mediante plantas de tratamiento complementadas con humedales, la restauración de 100.000 hectáreas de manglares y proyectos solares, eólicos y geotérmicos.

CAF aportó una cooperación técnica no reembolsable de 100.000 dólares para preparar proyectos aptos para recibir financiamiento. Su presidente ejecutivo, Sergio Díaz-Granados, afirmó que la institución administra cerca de 800 millones de dólares de terceros destinados a iniciativas ambientales en América Latina. JS