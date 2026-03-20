México aclara que la hija de El Mayo fue liberada tras operativo por no tener cargos

Cancún (México) – El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, confirmó este viernes la detención de un presunto integrante del crimen organizado buscado por EE.UU. durante el operativo en Sinaloa (noroeste) que dejó 11 muertos, y aclaró que la hija del capo El Mayo Zambada no fue detenida sino resguardada y posteriormente liberada al no tener cargos en su contra.

Durante la conferencia de prensa presidencial, desde Cancún, en el sureste de México, el funcionario precisó que el jueves se llevaron a cabo varios operativos, uno de ellas en la sindicatura de El Salado, en Culiacán.

“Se detuvo a una persona de nombre Omar Osvaldo ‘N’. Esta persona cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California, en Estados Unidos. Él está detenido”, señaló.

García Harfuch explicó que en uno de los inmuebles intervenidos se encontraba una mujer identificada como Mónica del Rosario ‘N’, hija de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, líder del Cartel de Sinaloa y actualmente preso en EE.UU., junto a una menor de edad.

“En uno de los inmuebles se encontraba esta persona Mónica del Rosario ‘N’ con otra menor de edad. Ella nunca fue detenida, de manera momentánea está bajo custodia primero para resguardar la seguridad de todos los que estaban (…) y sobre todo para una cosa, verificar si tenía un mandamiento judicial aquí en México o en Estados Unidos”, afirmó.

El funcionario subrayó que tras la revisión se confirmó que la mujer no tenía órdenes de aprehensión.

“No tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidos. (…) Sin embargo, es un procedimiento administrativo”, dijo en referencia a su inclusión en 2007 en una lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de EE.UU.

“Desde hace 20 años (…) no tiene orden de aprehensión ni en México ni en Estados Unidos. Una vez que se corrobora esto, es entregada a sus familiares”, agregó.

El operativo, encabezado por la Secretaría de Marina, se realizó en varios municipios de Sinaloa como parte de las acciones para contener la violencia generada por el Cartel de Sinaloa, en medio de una pugna interna que ha dejado centenares de víctimas.

En ese estado y su capital, Culiacán, se libra desde finales de 2024 una violenta pugna interna del Cartel de Sinaloa, al que Washington declaró el año pasado como un grupo terrorista tras la detención en julio de ese año de Ismael El Mayo Zambada, cofundador de la organización, luego de que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán y líder del grupo Los Chapitos, lo entregara a Estados Unidos.

Según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), desde el 9 de septiembre de 2024 el conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado más de 1.800 muertos en Sinaloa y más 2.400 desapariciones forzadas. JS