Meta superada: Lechetón recauda 174,655 vasos de leche  

Tegucigalpa – Honduras volvió a demostrar que cuando la solidaridad une a todo un país, miles de vidas pueden transformarse. La 14.ª edición de Lechetón, impulsada por la Benemérita Asociación Nacional Scouts de Honduras, Sula y Tetra Pak, culminó con éxito tras la jornada nacional realizada el 6 y 7 de junio bajo el lema “Hagamos crecer la alegría”.

-Alianza entre la Benemérita Asociación Nacional Scouts de Honduras, Lacthosa Sula y Tetra Pak unen la solidaridad entre ciudadanía, industria y tecnología para llevar nutrición segura y de calidad a miles de hondureños.

Gracias al compromiso de miles de hondureños, voluntarios y empresas aliadas, este año se logró recolectar 174,655 vasos de leche que serán entregados a más de 70 hogares, asilos e instituciones benéficas que atienden a niños, niñas, jóvenes y adultos mayores en situación de vulnerabilidad en distintas regiones del país.

La colecta se desarrolló simultáneamente en nueve ciudades: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Talanga, Valle de Ángeles, La Ceiba, Comayagua, Choluteca, Tela y Santa Bárbara, mediante 44 puntos de recolección habilitados en supermercados Walmart, Supermercados La Colonia y establecimientos independientes. Además, Cientos de familias se sumaron a esta iniciativa solidaria, contribuyendo con cada donación a llevar nutrición y bienestar a quienes más lo necesitan.

Cabe destacar que, uno de los pilares fundamentales de esta edición fue nuevamente el voluntariado. Más de 2,000 miembros de la Benemérita Asociación Nacional Scouts de Honduras participaron activamente durante toda la jornada, apoyando la recepción, organización y distribución de los aportes realizados por la ciudadanía.

Cristian Martínez Ortega, director ejecutivo nacional de la Benemérita Asociación Nacional Scouts de Honduras, expresó: “Lechetón continúa demostrando que cuando los hondureños trabajamos unidos podemos generar un impacto real en nuestras comunidades. Cada vaso recolectado representa apoyo, bienestar y esperanza para miles de personas que lo necesitan”.

Por su parte, Miriam Kafie, gerente nacional de RSE de Sula, destacó: “Estamos profundamente agradecidos con cada persona que decidió sumarse a esta causa. Ver cómo año tras año Honduras responde con tanta generosidad nos motiva a continuar impulsando iniciativas que contribuyen positivamente en la vida de muchas familias”.

Asimismo, Bruno Basile, director de Comunicación para Centroamérica y el Caribe de Tetra Pak, señaló: “Lechetón demuestra cómo la colaboración entre la sociedad civil, la empresa privada y el voluntariado puede generar un impacto real en las comunidades. Nos enorgullece contribuir a que alimentos nutritivos lleguen de forma segura a más personas, ampliando el acceso a la nutrición donde más se necesita”.

Bajo este mismo compromiso social, las donaciones se distribuirán en las mismas ciudades donde fueron recolectadas, fortaleciendo así el alcance local de la iniciativa y beneficiando directamente a instituciones de cada comunidad participante.

A lo largo de sus 14 ediciones, Lechetón se ha consolidado como una de las iniciativas solidarias más importantes de Honduras, llevando nutrición, bienestar y esperanza a miles de familias hondureñas. Este 2026, el país volvió a confirmar que detrás de cada donación existe una oportunidad para transformar vidas. Porque cuando Honduras se une por una causa solidaria, la alegría crece vaso a vaso.