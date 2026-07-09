Meta actualiza modelo de razonamiento Muse Spark y lanza generador de imágenes Muse Image

Nueva York – La tecnológica Meta reforzó este jueves su apuesta por la inteligencia artificial (IA) con una nueva versión de su modelo de razonamiento Muse Spark, que se suma al lanzamiento de un generador de imágenes avanzado llamado Muse Image.

El modelo de razonamiento actualizado es Muse Spark 1.1, creado por su equipo de SuperIntelligence Labs y dirigido a las tareas de los agentes de IA, «con grandes avances en uso de herramientas y computadoras, código y entendimiento multimodal», según un comunicado.

«Junto al lanzamiento esta semana de Muse Image, esta presentación nos acerca a nuestra visión de la superinteligencia personal: modelos que te ayudan a cumplir tus metas, crear lo que imaginas, profundizar tus relaciones y tomar acción en lo que más valoras», indicó.

Muse Spark 1.1 está disponible en el asistente Meta AI, en el modo ‘Thinking’, que se refiere a razonamiento profundo, y en la Meta Model API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) para desarrolladores.

En paralelo, Muse Image, presentado el martes, es el primer modelo de generación de imágenes de Meta y se puede utilizar de manera gratuita en Meta AI, así como en los mensajes directos de WhatsApp en varios países y las historias de Instagram en EE.UU.

Muse Image «usa razonamiento avanzado para comprender indicaciones complejas», aunque incluye sugerencias preestablecidas, y puede mezclar varias fotos para formar una imagen de alta calidad que se puede compartir y descargar en las redes sociales.

De momento, este generador está disponible en algunas funciones de WhatsApp e Instagram con la idea de ampliarlo a Facebook y Messenger, y en las próximas semanas Meta lo ofrecerá a empresas, indica un comunicado.

La empresa también divulgó que está desarrollando un modelo llamado Muse Video, con una base similar a la de Muse Image, que ofrece «fidelidad visual excepcional con apoyo de audio nativo», y que «llegará pronto» a Meta AI y a los creadores de contenido. EFE