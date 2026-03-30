Messi será titular ante Zambia; Scaloni da descanso a Julián Álvarez y Nico González

Buenos Aires– El capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, será titular en el último amistoso que la Albiceleste disputará en casa previo al Mundial 2026, ante Zambia, mientras que Julián Álvarez y Nico González tendrán descanso, según anunció este lunes el seleccionador de la vigente campeona del mundo, Lionel Scaloni.

«Va a jugar (Leo) Messi de titular. Con respecto a los cambios, quería darle descanso a Julián Álvarez y a Nico González, que venía de una lesión. Esa fue la idea y mantener nuestro esquema básico con dos delanteros de referencia», expresó el técnico en conferencia de prensa brindada en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tiene en Ezeiza (provincia de Buenos Aires).

Scaloni se refirió a la opción de que el delantero del Inter de Miami y exfutbolista del Barcelona y del PSG acuda al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y expresó su deseo de que, si es así, «que lo disfrute con sus compañeros y sin la presión de tener que ganar un título», tras conquistar el título en Catar 2022.

«Se ganó esta posibilidad y todo el mundo quiere verlo entrenar y jugar», enfatizó.

Al ser consultado sobre la lista definitiva, el técnico de Pujato (provincia de Santa Fe) indicó que la tiene «bastante clara», aunque no aclaró más detalles.

«Al que no va al Mundial no le daremos muchas explicaciones porque no lo van a entender. Siempre pensamos en lo que creemos que va a ser mejor para el equipo”, agregó.

Argentina viene de ganarle por 2-1 a Mauritania en ‘La Bombonera’ de Buenos Aires y el martes completará su doble fecha FIFA en el mismo escenario ante Zambia, en sus últimas dos presentaciones en el país antes de la defensa del título.

En relación a esa ajustada victoria, Scaloni sostuvo que espera que lo del viernes «haya sido un accidente que no se puede repetir», aunque valoró que «no es para estar preocupado».

“El equipo, cuando no ha jugado bien, ha demostrado muestras de carácter y es lo que vamos a buscar. Cuando tengamos que competir con buenos rivales, el equipo va a estar. Esperemos que el equipo realmente vuelva a demostrar la cara que todos nosotros queremos”, completó el seleccionador.

El vigente monarca mundial y bicampeón de América integrará el Grupo J en la Copa del Mundo de Norteamérica con un estreno el 16 de junio ante Argelia en Kansas City, el 22 la segunda presentación frente a Austria en Dallas y repetirá la misma ciudad el 27 de junio contra Jordania. EFE