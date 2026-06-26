Arlington (EE.UU) – Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, confirmó este viernes que Lionel Messi será suplente contra Jordania, en el partido de la tercera jornada del grupo J del Mundial 2026 que se disputará en el estadio AT&T de Arlington.

«Leo va a ir al banco». Scaloni contestó de esta forma a la primera pregunta de la conferencia de prensa, formulada por Enrique Macaya, eminencia del periodismo argentino, que con 91 años está en su decimoctavo Mundial y se refirió a si iba a ser el titular argentino.

«Le contesto porque es usted, la segunda pregunta que me ha hecho (sobre el equipo titular) me la guardo. Leo va a arrancar después», desveló. EFE