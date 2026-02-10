Messi posa al lado de sus hijos con la camisa de Neymar

São Paulo.– El Santos publicó este martes en sus redes sociales una fotografía en la que el argentino Lionel Messi y sus dos hijos mayores posan con las camisetas blancas del club brasileño con el nombre de Neymar y el dorsal 10 que recibieron de regalo del atacante.

Neymar envió las camisetas del Santos, exhibidas por el capitán de la selección argentina y sus hijos Thiago y Mateo, y que contienen una dedicatoria del brasileño a su amigo y antiguo compañero en el FC Barcelona y el París Saint-Germain (PSG).

«De Neymar Jr para Lionel Messi. Del Príncipe al Genio. El Manto Sagrado, de valor inmensurable, con el número inmortalizado por el Rey. El 10 de Neymar. El 10 de Messi. El 10 de Pelé. Un legado infinito en la historia del fútbol», señaló el Santos en su publicación.

El conjunto paulista aprovechó para enviarle a Messi «saludos desde Vila Belmiro», nombre del estadio y sede del club en el que han surgido ídolos como Pelé, Neymar, Rodrygo y Gabigol.

La fotografía sale a la luz en medio de la expectativa de los hinchas del Santos por el posible regreso de Neymar, tras la nueva artroscopia en la rodilla a la que se sometió en diciembre.

Pese a que ya está recuperado de la operación y se entrena normalmente desde hace dos semanas, hasta ahora ‘Ney’ no ha sido alineado por el técnico del Santos, el argentino Juan Pablo Vojvoda, este año.

Vojvoda admite que la espera obedece a que el objetivo de Neymar es regresar solo cuando pueda demostrar que está en condiciones para ser convocado para la selección brasileña, que disputará el Mundial de este año.

El atacante, sin embargo, tan solo tiene tres partidos para exhibirse antes de que el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, convoque a los jugadores que disputarán en marzo dos amistosos contra Francia y Croacia.

Ancelotti, que hasta ahora no ha tenido en cuenta a Neymar, ha reiterado que tan solo convocará a futbolistas que estén al 100 % físicamente.

Neymar podría ser alineado en el partido del jueves contra el Athletico Paranaense por el Campeonato Brasileño, en caso de que acepte jugar en cancha sintética, de la que es un gran crítico.

Si no acepta, tendrá que esperar hasta el domingo, cuando el Santos se medirá al Velo Clube por el Campeonato Paulista. EFE/ir