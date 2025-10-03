Messi, Mastantuono y tres novedades en la lista de Argentina para amistosos en EEUU

Buenos Aires – La selección argentina de fútbol comunicó este viernes la lista de jugadores convocados para disputar dos partidos amistosos en Estados Unidos en este mes contra sus pares de Venezuela y Puerto Rico, de la que hacen parte Lionel Messi, Franco Mastantuono y tres jugadores que no habían sido citados hasta ahora por el entrenador Lionel Scaloni.

Tras cerrar como líder una destacada participación en las eliminatorias suramericanas para el Mundial 2026, la Albiceleste avanza en su puesta a punto para la competición del año próximo y comienza su calendario de amistosos el próximo 10 de octubre ante Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami.

Scaloni apeló a la misma base de jugadores que disputó las eliminatorias, mientras comienza a probar nombres nuevos de cara a la cita mundialista.

En esta ocasión, Facundo Cambeses, portero del Racing Club; Lautaro Rivero, joven zaguero del River Plate; y Aníbal Moreno, defensor del Palmeiras brasileño, son las caras nuevas en el plantel.

Entre los convocados destacan además el portero Emiliano Martínez, que estaba en duda por una lesión muscular; el delantero Julián Álvarez, de gran presente en el Atlético Madrid, y Franco Mastantuono, que rápidamente se ha convertido en pieza importante del Real Madrid tras su incorporación en agosto pasado.

A ellos se suman, entre otros, el volante Nicolás Paz (del Como 1907) y el delantero José Manuel López (Palmeiras), quien ya había sido citado para las dos fechas finales de las eliminatorias, aunque no jugó.

También vuelve a ser incluido el zaguero Marcos Senesi, del Bournemouth inglés, tras no haber sido citado en las últimas convocatorias.

Después del partido ante la ‘Vinotinto’, los dirigidos por Scaloni enfrentarán el día 13 a Puerto Rico en el estadio Soldier Field de Chicago.

El calendario de amistosos de la Albiceleste incluye también partidos contra Angola e India en noviembre y la ‘Finalissima’ contra España, que es altamente probable que se dispute en marzo próximo.

– Lista de convocados:

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa, ENG), Walter Benítez (Crystal Palace, ENG), Facundo Cambeses (Racing Club, ARG) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA).

Defensores: Cristian Romero (Tottenham Hotspur, ARG), Nicolás Otamendi (Benfica, POR), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Lautaro Rivero (River Plate), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon, FRA), Marcos Acuña (River Plate) y Marcos Senesi (Bournemouth, ENG).

Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool, ENG), Aníbal Moreno (Palmeiras, BRA), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás Paz (Como 1907, ITA), Rodrigo De Paul (Inter Miami, USA), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Enzo Fernández (Chelsea, ENG) y Franco Mastantuono (Real Madrid, ESP).

Delanteros: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Julián Álvarez (Atlético de Madrid, ESP), Nicolás González (Juventus, ITA), Lionel Messi (Inter Miami, USA), Lautaro Martínez (Inter de Milán, ITA) y José Manuel López (Palmeiras, BRA). EFE